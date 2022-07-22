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Строитель ТЦ «Атриум» Манцуров собрался отсудить 520 млн рублей у мэрии Новосибирска

Фото Строитель ТЦ «Атриум» Манцуров собрался отсудить 520 млн рублей у мэрии Новосибирска
Фото Строитель ТЦ «Атриум» Манцуров собрался отсудить 520 млн рублей у мэрии Новосибирска

Фото arenda54.ru

Николай Манцуров потребовал от мэрии Новосибирска 520 миллионов рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «МСК» запрашивает от мэрии Новосибирска компенсацию в размере 520 млн рублей. Николай Манцуров, владелец компании, также хочет от мэрии признать ТЦ «Атриум» его собственностью. Об этом сообщает Атас.инфо.

В феврале 2022 года ООО «МСК» завершила реконструкцию ТЦ «Мегас», который после этого получил название «Атриум».

В ходе реконструкции площадь торгового центра увеличилась на 1103 квадратных метра, но ООО «МСК» якобы занималась строительством без разрешения архитектурно-строительной инспекции. Об этом говорит официальный представитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

В мэрии считают, что сумма иска основана на стоимости коммерческой недвижимости в Новосибирске, и не собираются признавать требования истца.

Николай Манцуров — сын бывшего депутата Александра Манцурова, владельца холдинга «Сибирский гигант». Именно Александр построил «Мегас» в 2004 году.

Кроме ООО «МСК» Манцуров-младший руководит восемью компаниями в Новосибирске и Новосибирской области, а также основал 25 компаний.

Его отец сейчас владеет тремя компаниями в Санкт-Петербурге с суммарным доходом 13 млн рублей.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска проиграла дело о границах Клещихинского кладбища. До этого, 28 июня, мэрия Новосибирска обвинила ГИБДД в транспортном коллапсе и давках в День города.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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