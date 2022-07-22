Священник из Новосибирска Новопашин получил награду от Путина

Фото: Новосибирская митрополия
В Новосибирске настоятель собора Александра Невского Новопашин получил орден от президента Владимира Путина.
18 июля указом президента РФ протоиерей Александр Новопашин получил в награду орден Дружбы.
В указе поясняется, что награда присвоена церковному деятелю за вклад в сохранение и развитие традиций и многолетние усилия.
59-летний протоиерей Новопашин известен своей общественной и культурной деятельностью. Священнослужитель создал реабилитационный центр для наркозависимых при Соборе Александра Невского, выиграл Кубок чемпионата мира по пауэрлифтингу и снял несколько документальных и художественных фильмов. Картина «Царь Болгарский» переведена на ряд языков мира.
Настоятель тренирует команду пауэрлифтеров и футболистов.
«Спорт помогает в жизни. В наше время это не увлечение, и не развлечение, это необходимость», — говорит Александр.
Напомним, ранее Новопашин объяснил поведение казанского стрелка, а также раскритиковал молитвы по интернету.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают