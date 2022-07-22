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Священник из Новосибирска Новопашин получил награду от Путина

Фото Священник из Новосибирска Новопашин получил награду от Путина
Фото Священник из Новосибирска Новопашин получил награду от Путина

Фото: Новосибирская митрополия

В Новосибирске настоятель собора Александра Невского Новопашин получил орден от президента Владимира Путина.

18 июля указом президента РФ протоиерей Александр Новопашин получил в награду орден Дружбы.

В указе поясняется, что награда присвоена церковному деятелю за вклад в сохранение и развитие традиций и многолетние усилия.

59-летний протоиерей Новопашин известен своей общественной и культурной деятельностью. Священнослужитель создал реабилитационный центр для наркозависимых при Соборе Александра Невского, выиграл Кубок чемпионата мира по пауэрлифтингу и снял несколько документальных и художественных фильмов. Картина «Царь Болгарский» переведена на ряд языков мира.

Настоятель тренирует команду пауэрлифтеров и футболистов.

«Спорт помогает в жизни. В наше время это не увлечение, и не развлечение, это необходимость», — говорит Александр.

Напомним, ранее Новопашин объяснил поведение казанского стрелка, а также раскритиковал молитвы по интернету.

Фото Священник из Новосибирска Новопашин получил награду от Путина 2

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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