Ураган обесточил 15 населенных пунктов в Новосибирской области 22 июля

Фото: АО "РЭС"

Из-за урагана почти 2000 человек остались без света под Новосибирском.

21 июля, в четверг, в Карасукском районе прошел ураган, из-за которого отключилось электричество в жилых домах и общественных зданиях. Рабочие уже восстанавливают электроснабжение, как сообщает АО «РЭС».

Вечером 21 июля ветер достиг силы, при которой срывал крыши частных домов, ветки деревьев и опоры столбов ЛЭП.

Пострадала 71 трансформаторная подстанция, из-за чего отключилось электричество в 15 населенных пунктах. Суммарно там проживают более 1800 человек.

К утру 22 июля большая часть неполадок в сети была устранена силами трёх бригад. Сообщается, что к 17:00 электроснабжение в районе будет восстановлено полностью.

Напомним, месяц назад в Новосибирской области из-за урагана без электроснабжения остались 7 тыс. человек. В тот же день береза упала на автомобиль из-за ураганного ветра.