В МЧС жителей Новосибирска предупредили о грозах с ливнями и сильном ветре

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В МЧС новосибирцев предупредили о предстоящих грозах, сильных дождях и порывистом ветре.

В региональном МЧС внимание жителей Новосибирска и области обратили на погодные условия, которые «повышают риски возникновения происшествий».

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр, с 25 по 31 июля новосибирцам стоит готовиться к грозовым дождям с порывистым ветром.

«Днём столбик термометра возможен в пределах +20-25 градусов, ночью – 6-11 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра местами до 17-20 метров в секунду», — уточнили в МЧС региона.

В ведомстве подчеркнули: из-за такой погоды возможны обрывы линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций, а также срывы кровли со зданий и сооружений. Кроме того, вероятно нарушение работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Также внимание жителей обратили на повышенную вероятность получить какие-либо травмы либо попасть в ДТП.

Новосибирцам порекомендовали по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы, находиться дома с закрытыми окнами, а на улице не приближаться к деревьям, мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи). Также жителям посоветовали обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.