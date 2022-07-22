Более 100 пассажиров рейса «Новосибирск-Баку» застряли в «Толмачёво»

Фото предоставлено героем публикации; коллаж Сиб.фм

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» 22 июля несколько раз перенесли вылет в Баку рейсом авиакомпании «ИрАэро».

22 июля в редакцию обратился пассажир рейса «Новосибирск-Баку»: он рассказал, что вылет из новосибирского аэропорта «Толмачёво» рейсом авиакомпании «ИрАэро» за день перенесли три раза. Из-за этого более 100 пассажиров «застряли» в таможенной зоне.

Как следует из информации онлайн-табло «Толмачёво», вылет рейса 437 «Новосибирск-Баку» должен был состояться в 13:55 по Новосибирску. После того, как пассажиры прошли таможенный и паспортный контроль, их пригласили на посадку, после чего последовали объявления о задержке рейса.

«Всё время рейс откладывают по-немногу: на час, два и так далее. На табло стоит вылет на 19:10, на сайте в 20:50. Но это уже третий или четвёртый перенос», — говорит собеседник редакции.

Он объяснил, что сначала вылет с 13:55 перенесли на 14:20, потом на 15:50, затем на 17:00, после чего на 19:10.

«Так бы люди, может, вышли бы в город, в гостиницу уехали, а им каждый час объявляют о переносе. Ужас. Народ уже начинает потихоньку бунтовать. Все вымотались, никого не кормят и не поят: напитки и еду не предлагали. И самое главное — никто толком ничего не говорит», — делится пассажир.

По словам пассажира, многие из вылетающих — родители с маленькими детьми, которым негде разместить малышей, так как в таможенной зоне нет комнаты матери и ребёнка.

«Аптеки нет, комнаты матери и ребенка нет, мест; где просто детей положить — нет. Все в шоке», — добавляет пассажир.

По его словам, так как территория, в которой «застряли» пассажиры рейса «Новосибирск-Баку», находится за зоной паспортного контроля, там располагаются только два ресторана с высоким уровнем цен.

На момент написания публикации на онлайн-табло «Толмачёво» расчётным временем вылета значится 19:10.

Также обратившийся в редакцию пассажир добавил, что в самом «Толмачёво» не содействуют комфортному решению создавшейся ситуации.

«Люди просят открыть бизнес-зал, хотя бы там женщин с детьми разместить, но никто не хочет включиться в решение проблемы», — отметил он.