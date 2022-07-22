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В Новосибирске пьяный мужчина угнал "Субару" на улице Петухова

Фото В Новосибирске пьяный мужчина угнал "Субару" на улице Петухова
Фото В Новосибирске пьяный мужчина угнал "Субару" на улице Петухова

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

В Кировском районе Новосибирска полицейские поймали нетрезвого местного жителя, который решил покататься на чужой иномарке.

В Новосибирске полицейские получили сообщение, о том что от дома на улице Петухова угнали "Субару Легаси".

Вскоре сотрудники Кировского отдела полиции в ходе патрулирования заметили на дороге автомобиль аналогичной марки. Причем, водитель автомобиля в пути явно игнорировал правила дорожного движения. Иномарку удалось остановить, за рулем находился нетрезвый персонаж, который не смог предоставить ни права, ни документы на машину.

В итоге, мужчина признался, что угнал "Субару". Он рассказал, что на улице Петухова нашел ключи, которые валялись рядом с припаркованным автомобилем и решил прокатиться.

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД: "В отношении водителя составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами. Автомобиль возвращён законному владельцу".

Кроме того, горе-водителю грозит и уголовная ответственность. В отношение него возбудили дело по части 1, статьи 166 УК РФ: "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

К слову, временами подобные истории приводят заканчиваются куда более печально. Так, Сиб.фм ранее рассказывал о том как пьяный мойщик угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП в Новосибирске.

Ну а другой алкогонщик вместе с чужим авто улетел в кювет.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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