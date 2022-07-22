Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске рыбак поймал утку на воблер

Фото В Новосибирске рыбак поймал утку на воблер
Фото В Новосибирске рыбак поймал утку на воблер

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирский рыбак поймал утку на приманку-«воблер».

21 июля один из рыбаков Новосибирска поделился нетривиальным итогом своей ловли: на его удочку вместо рыбы попалась утка. Об этом случае он рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске».

«Вы ловили утку на воблер? Да я бы тоже посмеялся, пока сам не поймал) позарилась на косадаку [Kosadaka. — Производитель воблеров] натуралка», — написал он в своей публикации.

Рыбак поделился с подписчиками сообщества видео, где запечатлён необычный поклёв.

Мужчине удалось высвободить приманку из клюва птицы и отпустить утку на свободу.

«С чайкой такое было 3 раза», «На рыбалке и охоте побывал одновременно, получается», «У меня товарищ две ночи подряд на забросе умудрился летучую мышь поймать», — поделились своими историями в комментариях новосибирские рыбаки.

Как писал Сиб.фм ранее, в начале июля в водоёме в Новосибирской области поймали гигантского карпа весом в 20 килограммов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
рыбалка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42419
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
39552
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
18971
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17226
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
16931
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
14880
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12866
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года