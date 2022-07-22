В Новосибирске рыбак поймал утку на воблер

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирский рыбак поймал утку на приманку-«воблер».

21 июля один из рыбаков Новосибирска поделился нетривиальным итогом своей ловли: на его удочку вместо рыбы попалась утка. Об этом случае он рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске».

«Вы ловили утку на воблер? Да я бы тоже посмеялся, пока сам не поймал) позарилась на косадаку [Kosadaka. — Производитель воблеров] натуралка», — написал он в своей публикации.

Рыбак поделился с подписчиками сообщества видео, где запечатлён необычный поклёв.

Мужчине удалось высвободить приманку из клюва птицы и отпустить утку на свободу.

«С чайкой такое было 3 раза», «На рыбалке и охоте побывал одновременно, получается», «У меня товарищ две ночи подряд на забросе умудрился летучую мышь поймать», — поделились своими историями в комментариях новосибирские рыбаки.

Как писал Сиб.фм ранее, в начале июля в водоёме в Новосибирской области поймали гигантского карпа весом в 20 килограммов.