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В Новосибирске с крыши НОВАТа сняли декоративную "чешую"

Фото В Новосибирске с крыши НОВАТа сняли декоративную "чешую"
Фото В Новосибирске с крыши НОВАТа сняли декоративную "чешую"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ремонт крыши и чердака оперного театра продолжается в Новосибирске: стоимость работ превысила 1 млрд рублей.

В Новосибирске продолжается ремонт верхней зоны оперного театра. Строителям предстоит обновить покрытие купола и обновить чердак. Работы проводит компания «РСК-Ренессанс», их стоимость оценена в 1,17 млн рублей. Об этом сообщает nsknews.info.

Особенность ремонта купола заключается в том, что его держит круговая балка с опорой на колоннах. Блестящее на солнце покрытие купола заменяется не в первый раз. Прошлый ремонт проходил в 1990 году: тогда купол покрыли новыми «чешуйками».

Реставрация, которая проходит в этом году, должна восстановить серебристые листы металла. Кроме того, сменится система стропил, обновится чердак театра и обрешетка.

Кроме купола обновится и обустройство плоской части крыши.

Работы должны закончиться 15 декабря 2023 года.

Напомним, к театральному сезону-2022 в Новосибирске завершат реконструкцию театра Афанасьева. К осени здание театра будет оснащено по новейшим стандартам. Также сообщалось, что в вагоне-памятнике трамваю № 13 за Оперным театром в Новосибирске откроют кафе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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