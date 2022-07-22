В Новосибирске спасатели МАСС получили катер-аэролодку

Фото мэрии Новосибирска

Специальный катер-аэролодка поступил на вооружение спасателей МАСС в Новосибирском водохранилище.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил базу аварийно-спасательного отряда «Приморский», где сотрудники МАСС продемонстрировали недавно поступившую на вооружение специальную аэролодку.

Аварийно-спасательный отряд «Приморский» – один из четырех, работающих на водных объектах в черте Новосибирска. В его ведении – акватория вдоль парка «У моря Обского». На береговой линии протяженностью 5 км расположено три спасательных поста и одна оперативная группа.

Сейчас на вооружении отряда имеется семь различных плавсредств. В том числе специальное судно, приобретенное городом в 2022 году. Новая аэролодка прибыла в Новосибирск в начале июля и пока проходит техосмотр, постановку на регистрационный учет.

Лодку можно использовать не только летом, но и в межсезонье – в период ледохода, ледостава, зимой, когда передвижение по воде осложняют крупные льдины.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, летом особое внимание уделяется обеспечению безопасности людей на воде.

"Каждый летний сезон я проверяю работу отрядов Муниципальной аварийно-спасательной службы. Несмотря на дождливую погоду, все посты действуют, лодки находятся на воде, готовы к предупреждению опасных ситуаций", — сказал градоначальник.

Он уточнил, что в прошедшие выходные на акватории в районе ОбьГЭС спасатели оказали помощь девяти человекам. Это говорит об эффективности работы службы.

Напомним, с начала летнего сезона в Новосибирске открыто шесть официальных пляжей: «Звезда», в ПКиО «Бугринская роща» и четыре пляжа на территории ПКиО «У моря Обского» («Детский», «Каменный», «Галечный» и «Бумеранг»).

При этом на территории города насчитывается 38 мест, где купание запрещено. Там выставлены спасательные посты, а также предупреждающие знаки "Купание запрещено".

Всего в 2022 году на водоёмах Новосибирска работает 17 спасательных постов, в том числе три оперативные группы и три подвижно-спасательных поста.

С начала сезона на водных объектах произошло 11 трагических происшествий, за аналогичный период прошлого года их было 14.