В поликлинике Новосибирска не нашли врача, трогавшего пациентку за интимные места

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19 июля жительница Первомайского района Новосибирска написала пост в паблике, где обвинила травматолога одной из поликлиник в домогательствах. Специалист по праву рассказал, какая ответственность может грозить двум сторонам конфликта.

Жительница Новосибирска рассказала, что обратилась к врачу поликлиники в Первомайском районе с болью под лопаткой. Медик прощупал спину и собрал анамнез.

«Сказал вердикт, что меня продуло, предложил поставить укол. Медсестра при этом сидела в соседнем кабинете и листала ленту соцсетей. Зашли в процедурную, легла на кушетку, чтобы мне "обезбол" поставили. Врач, никого не стесняясь, начал трогать меня за интимные места... На мое замечание и брыкание он ответил "тебе нужно расслабиться"!» — поделилась женщина в группе «Подслушано Первомайка».

В беседе с журналистом «Аргументов и фактов» юрист Алексей Аржанников пояснил, что врача будет сложно привлечь к ответственности и назначить серьёзное наказание, если не доказано применение силы. Максимум в случае реального инцидента — обвинение в мелком хулиганстве, штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток (ст. 20.1 КоАП РФ).

«‎В российском законодательстве нет специальной ответственности за интимные приставания к совершеннолетним и за домогательства до совершеннолетних, совершаемые без применения силы или без угроз применения насилия или шантажа», — сказал правовед.

Говорить о применении силы можно в случае, если жительница Первомайки противилась действиям врача: делала замечания и сопротивлялась физически. Тогда, если вина врача будет доказана и пациентке будет меньше 18 лет, его ждет уголовное наказание.

«‎Уголовная ответственность за домогательства, за понуждение к действиям сексуального характера, либо совершение действий сексуального характера возможна только при наличии угроз применения силы (насилия) или при применении силы в процессе домогательства. Уголовная ответственность за развратные действия предусмотрена только в случае если такие действия совершаются в отношении несовершеннолетних (до 16 лет)», — объяснил юрист.

Однако, если выяснится, что обвинение было заведомо ложным — ситуация придумана или за домогательства выдается плановый осмотр, наказание ждет обвинительницу. Ее могут осудить за клевету и потребовать выплату компенсации за причинение морального ущерба.

«Если при рассмотрении обстоятельств случившегося (как по заявлению пациентки, так и по заявлению обвинённого врача) будет установлено, что описанной ситуации не было, не было приставания или домогательства, то женщина может быть привлечена как к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (в зависимости от текста написанного заявления в полицию), так и к ответственности за клевету (ст. 128.1 УК РФ). Также существует гражданская ответственность (компенсация морального вреда и возможных убытков) по статье 152 ГК РФ», — прокомментировал Алексей Аржанников.

Главный врач поликлиники, где работает обвиненный травматолог, сказала, что жалоб на похожего по описанию из поста сотрудника от пациентов не поступало. Областное министерство здравоохранения комментарий пока не дало.