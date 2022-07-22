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общество

Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить

Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить
Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить

Freepik.com

Подготовка детей к новому учебному году сопровождается большими растратами на покупку всех необходимых школьных принадлежностей. В связи с этим в некоторых регионах будут предусмотрены меры поддержки для семей с детьми.

Кому положены выплаты к школе?

Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить 2

На федеральном уровне ежегодные выплаты семьям с детьми на подготовку к школе не предусмотрены. Поэтому регионы сами вводят необходимые меры поддержки. Обычно в перечень получателей выплат входят: малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие родители, воспитывающие детей-школьников и семьи с ребенком-инвалидом школьного возраста.

В зависимости от возможностей региональных бюджетов, могут устанавливаться дополнительные условия для получения выплат. Это может быть количество детей в семье (например, не менее 4-х), определенный период проживания в регионе или городе, проживание в сельской местности и т.д. Нередко выплаты даются только на первоклассников, тогда как дети 2-11 классов не подпадают под льготы. Также может устанавливаться периодичность получения выплат (например, ежегодно, 1 раз в 2 года).

Выплаты к школе малообеспеченным семьям

Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить 3

К малообеспеченным относятся семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, действующий на момент подачи заявления. Важно, что субъекты РФ могут устанавливать критерий малообеспеченности ниже или выше прожиточного минимума. Поэтому важно проверить эту информацию в органах соц. защиты по месту проживания.

Размер выплат обычно составляет от 1000 до 3000 рублей на каждого ребенка-школьника, либо на семью в целом.

Выплаты к школе многодетным семьям

Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить 4

Многодетной считается семья, в которое есть три и более несовершеннолетних ребенка. Такие семьи практически всегда могут рассчитывать на денежную или материальную помощь со стороны регионов. Выплаты к школе многодетным семьям могут назначаться как по количеству детей-школьников в семье, так и в качестве единовременной выплаты семье.

Все выплаты малообеспеченным и многодетным семьям назначаются по линии органов соц. защиты. Именно туда нужно обращаться с заявлением для подтверждения льготного статуса.

Будут ли выплаты 10 000 рублей в августе к школе постоянными?

Фото Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить 5

В прошлом году родители впервые получили материальную помощь от государства в размере 10 000 рублей для подготовки детей к школе независимо от нуждаемости и льготного статуса семьи. Для осуществления выплат использовалась система ПФР, деньги поступили на счета родителей в августе, до начала учебного года.

Выплата была единовременной и осуществлялась по Указу президента. Впоследствии какого-либо нормативного акта, утверждающего постоянный характер выплаты, принято не было. В связи с этим возможность повторения выплаты в 2022-2023 учебному году остаётся под вопросом.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто из россиян получит выплаты с 18 июля. Новосибирская область дополнительно получит более 1,6 млн рублей на выплаты классным руководителям, а также ПФР перечислит россиянам сразу четыре выплаты.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
школьники
выплаты
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