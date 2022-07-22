Пик метеорного потока Персеиды увидят в Новосибирске 12 августа

Фото: «Большой новосибирский планетарий»

Жители Новосибирска ночью 12 августа смогут наблюдать до 100 метеоров в час.

Каждый час ночью в августе жители Новосибирска могут увидеть до сотни метеоров, которые расходятся от созвездия Персея. рассказываем, где и как правильно «охотиться» на звездопад.

Когда можно увидеть Персеиды

В 2022 году царский поток метеоров будет виден невооруженным глазом каждую ночь с 14 июля до 24 августа. Фактически, Персеиды длятся уже неделю, но пока что метеоры падают не так часто.

Пик природного явления придётся на ночь с 11 на 12 августа — в эту ночь в небе можно будет за час увидеть до 100 метеоров. К сожалению, в эту ночь на небе будет полная луна, которая может помешать смотреть за метеорами.

Где можно увидеть Персеиды

Из любой точки Новосибирска в безоблачном ночном небе. Чтобы увеличить свои шансы, найдите место как можно дальше от городских огней. Идеальное место — дачный участок в пригороде или Новосибирской области.

Смотрите наверх и на север.

Набор охотника за метеорами

Темное место. Найдите место вдалеке от городских огней: дача, парк, верхний этаж высотки.

Красный фонарик. Так вы не споткнетесь и дадите глазам привыкнуть к темноте.

Теплая одежда. Ночи в Новосибирске могут быть довольно холодными.

Горячий чай. Согревайтесь изнутри, не дайте холодным ночам себя истощить.

Раскладной дачный стульчик. Охотьтесь на метеоры с комфортом.

Терпение. Постарайтесь 30 минут не отрываясь смотреть на самый темный участок неба, чтобы глаза привыкли к темноте.

Откуда берутся Персеиды

Это ежегодное небесное шоу вызвано кометой Свифта-Таттла. В последний раз она проходила вблизи Земли в 1992 году, а в следующий раз окажется рядом с нашей планетой в 2126 году. Метеоры, которые мы можем видеть каждый год — осколки кометы, которые входят в атмосферу и сгорают на скорости до 59 километров в секунду.

Напомним, в прошлом году жители Новосибирска в пике могли наблюдать 110 метеоров в час. А в апреле звездопад Лириды выдавал до 90 вспышек в час.