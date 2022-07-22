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Жительнице Назарово дали 16 лет колонии за убийство пенсионерки ради 3 тысяч рублей

Фото Жительнице Назарово дали 16 лет колонии за убийство пенсионерки ради 3 тысяч рублей
Фото Жительнице Назарово дали 16 лет колонии за убийство пенсионерки ради 3 тысяч рублей

Фото скриншот с видео с сайта prmira.ru

В Красноярском крае вынесли приговор женщине, которая убила пенсионерку ради наживы. Причем, преступнице досталось всего 3 тысячи рублей.

Громкое убийство произошло 17 апреля 2021 года в Назарово. 80-летняя пенсионерка получила множество ударов по голове и в результате скончалась. Полиция искала подозреваемую по записи с камер и фотороботу. Даже предлагала денежное вознаграждение за информацию о преступнице.

Лишь спустя три месяца фигурантку удалось вычислить и задержать. Как сообщает издание "Проспект мира", следователи выяснили, что злодейка обманом проникла в квартиру жертвы и несколько раз ударила пожилую женщину тупым твердым предметом по голове (каким именно установить так и не удалось). После чего дама похитила 3 тысячи рублей и скрылась.

Стоит отметить, что собираясь на дело, преступница позаботилась о маскировке, надела шапку подруги, медицинскую маску и верхнюю одежду которую никогда не носила. Именно поэтому ей удавалось долго так долго скрываться от правоохранителей. В суде обвиняемая пошла в отказ так и не сознавшись в содеянном.

Однако Фемида признала ее виновной в умышленном убийстве и разбое (часть 2 статьи 105, части 4 статьи 162 УК РФ). По итогам разбирательства, женщину приговорили к 16 годам колонии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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