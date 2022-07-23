Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников»

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На YouTube-канале IT-HERE эксперт перечислил три основных способа установки приложения «СберБанк Онлайн» на любой айфон.
По словам ведущего канала IT-HERE на YouTube, существуют три работающих способа установки «СберБанка Онлайн» на айфон. Как известно, это приложение было удалено из AppStore, поэтому скачать и установить его оттуда уже нельзя.
Первый способ. Через устройство, где уже установлен «СберБанк Онлайн»
Второй и третий способы — использование AltStore и Sideloadly
Эти способы считаются более сложными. Причём работать у вас приложение в этом случае будет лишь неделю и каждые семь дней вам придётся вновь подключать айфон к компьютеру, чтобы его переустановить.
Напомним, что недавно жители Новосибирска пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн». Сиб.фм писал о том, что Сбер предупредил о новом виде мошенничества от имени мобильных операторов, а также сотрудники банка запустили серию профилактических мероприятий для подростков.
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