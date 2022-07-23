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Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников»

Фото Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников»
Фото Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников»

Freepik.com

На YouTube-канале IT-HERE эксперт перечислил три основных способа установки приложения «СберБанк Онлайн» на любой айфон.

По словам ведущего канала IT-HERE на YouTube, существуют три работающих способа установки «СберБанка Онлайн» на айфон. Как известно, это приложение было удалено из AppStore, поэтому скачать и установить его оттуда уже нельзя.

Первый способ. Через устройство, где уже установлен «СберБанк Онлайн»

Фото Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников» 2

  1. Помимо этого устройства, вам понадобится компьютер и программа iMazing (скачивается она и на Windows, и на MacOS бесплатно). При этом важно, чтобы версии iOS на обоих айфонах был схожими: например, iOS 15 и iOS 14.
  2. Смартфон с установленным приложением нужно подключить к ПК и открыть iMazing на компьютере.
  3. Далее следует выбрать нужное устройство, перейти в «Управление приложениями», во вкладку «Медиатека» и ввести в поиске «Сбербанк».
  4. После того как вы найдёте это приложение, кликните на него правой кнопкой мыши и выберите «Загрузить в библиотеку», а затем в этом же списке — «Экспорт» и сохранить файл в «Загрузках».
  5. Далее необходимо отключить это устройство от ПК и подключить то, на которое вы хотите установить приложение.
  6. Точно так же нужно зайти в программу iMazing, выбрать подключенное устройство, перейти в «Управление приложениями».
  7. Затем внизу окна, справа от кнопки «Удалить», нажмите на стрелочку, а после этого — на «Установить файл. IPA». Выбрать нужно при этом приложение Сбера.
  8. После установки «СберБанк Онлайн» появится на вашем айфоне. Но вам также нужно будет попросить владельца телефона, с которого вы скачали приложение, ввести данные для входа, так как связано приложение будет именно с этим смартфоном, а не с вашим.

Второй и третий способы — использование AltStore и Sideloadly

Фото Как установить «СберБанк Онлайн» на iPhone: три способа для «чайников» 3

Эти способы считаются более сложными. Причём работать у вас приложение в этом случае будет лишь неделю и каждые семь дней вам придётся вновь подключать айфон к компьютеру, чтобы его переустановить.

Напомним, что недавно жители Новосибирска пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн». Сиб.фм писал о том, что Сбер предупредил о новом виде мошенничества от имени мобильных операторов, а также сотрудники банка запустили серию профилактических мероприятий для подростков.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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