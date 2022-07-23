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Кинотеатры Новосибирска начали показывать голливудские фильмы

Фото Кинотеатры Новосибирска начали показывать голливудские фильмы
Фото Кинотеатры Новосибирска начали показывать голливудские фильмы

Фото БФМ-Новосибирск

В Новосибирске возобновили показ голливудских фильмов, которые отменяли из-за санкций.

Новосибирские кинотеатры вернут в прокат голливудские фильмы, показ которых был остановлен в феврале из-за санкций. В частности, в афише "Киносити" появились западные «Миньоны: Грювитация», «Тор», «Доктор Стрэндж» и «Топ Ган: Маверик».

В соцсетях кинотеатра отмечается, что голливудские фильмы будут показываться в «КиноСити» Новосибирска и Санкт-Петербурга. Также в публикации отмечается, что решается вопрос показе картины «Топ Ган: Маверик».

Не исключено, что посетителям кинотеатра вскоре покажут нашумевшую картину «Тор: Любовь и гром». Премьера фильма с Крисом Хемсвортом и Натали Портман состоялась 23 июля 2022 года и уже бьет рекорды по кассовым сборам.

В июне 2022 года новосибирский кинотеатр «Голден Синема» объявил о закрытии из-за антироссийских санкций. Представители компании объяснили, что кинотеатр начал терпеть убытки после введения антироссийских санкций. Крупнейшие зарубежные компании запретили проводить показы иностранных фильмов и мультфильмов в Российской Федерации.

Напомним, в марте в Новосибирске состоялся показ фильмов «Брат» и «Брат 2» на большом экране. Показ прошёл при полном аншлаге в зале «Синема Парк». Практически все билеты на сеанс были раскуплены сразу же после анонсирования показа фильмов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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