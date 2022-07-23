Космонавт Анна Кикина возьмёт на МКС символ Новосибирска Городовичка

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Уроженка Новосибирска и член российского отряда космонавтов Анна Кикина пообещала взять на МКС символ родного города — игрушку Городовичок.

Космонавт Анна Кикина готовится к предстоящему осенью 2022 года полёту в космос. На станцию она намерена взять главный символ Новосибирска — небольшую игрушку Городовичка. Об этом этом Кикина сообщила в сюжете телеканала ren.tv.

"Обязательно возьму символ моего родного Новосибирска – Городовичок. Маленькую игрушечку", — поделилась Анна.

Как ранее писал Сиб.фм, уроженка Новосибирска Анна Кикина вошла в состав отряда космонавтов Роскосмоса, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon. Ожидается, что полёт состоится не ранее 29 сентября.

Перед полётом Кикина проходит тренировки в скафандре и сдаёт экзамены по знанию устройства корабля в США.

В предыдущие годы — после отказа от кораблей Space Shuttle — все члены экипажа доставлялись на МКС российскими кораблями серии «Союз». Теперь, после ввода в эксплуатацию кораблей Crew Dragon, доставка космонавтов осуществляется на нем.

Напомним, этот полёт в космос станет для Анны Кикиной первым.