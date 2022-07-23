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общество

Космонавт Анна Кикина возьмёт на МКС символ Новосибирска Городовичка

Фото Космонавт Анна Кикина возьмёт на МКС символ Новосибирска Городовичка
Фото Космонавт Анна Кикина возьмёт на МКС символ Новосибирска Городовичка

Фото со страницы «Роскосмос» ВКонтакте

Уроженка Новосибирска и член российского отряда космонавтов Анна Кикина пообещала взять на МКС символ родного города — игрушку Городовичок.

Космонавт Анна Кикина готовится к предстоящему осенью 2022 года полёту в космос. На станцию она намерена взять главный символ Новосибирска — небольшую игрушку Городовичка. Об этом этом Кикина сообщила в сюжете телеканала ren.tv.

"Обязательно возьму символ моего родного Новосибирска – Городовичок. Маленькую игрушечку", — поделилась Анна.

Как ранее писал Сиб.фм, уроженка Новосибирска Анна Кикина вошла в состав отряда космонавтов Роскосмоса, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon. Ожидается, что полёт состоится не ранее 29 сентября.

Перед полётом Кикина проходит тренировки в скафандре и сдаёт экзамены по знанию устройства корабля в США.

В предыдущие годы — после отказа от кораблей Space Shuttle — все члены экипажа доставлялись на МКС российскими кораблями серии «Союз». Теперь, после ввода в эксплуатацию кораблей Crew Dragon, доставка космонавтов осуществляется на нем.

Напомним, этот полёт в космос станет для Анны Кикиной первым.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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