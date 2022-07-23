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общество

Мужчина «заказал» киллеру убийство экс-возлюбленной за 280 тысяч

Фото Мужчина «заказал» киллеру убийство экс-возлюбленной за 280 тысяч
Фото Мужчина «заказал» киллеру убийство экс-возлюбленной за 280 тысяч

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

50-летний мужчина «заказал» у киллера убийство своей бывшей возлюбленной: за это он был готов заплатить почти 300 тысяч рублей.

50-летний житель Сретенского района в Забайкальском крае «заказал» наёмному убийце свою бывшую возлюбленную: за исполнение такой работы он пообещал 280 тысяч рублей. Как стало известно ZabNews от источника, знакомого с ситуацией, отношения пары длились несколько лет. По чьей инициативе они были прекращены, на данный момент остаётся неизвестным.

Как сообщало издание 21 июля, «киллер» был знакомым мужчины, и уже фигурировал в судебных разбирательствах ранее. «Наёмник» принял заказ, после чего обратился в правоохранительные органы, которые с согласия женщины инсценировали её убийство, а после задержали заказчика во время оплаты.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

убийство
Забайкальский край
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