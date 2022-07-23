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Неадекватную женщину за рулём Mazda Demio задержали в Новосибирске

Фото Неадекватную женщину за рулём Mazda Demio задержали в Новосибирске
Фото Неадекватную женщину за рулём Mazda Demio задержали в Новосибирске

Фото: скриншот из видео в паблике "АСТ-54" в "ВК"

В пятницу, 22 июля, полицейские в Новосибирске задержали женщину-водителя автомобиля Mazda Demio, которая находилась в неадекватном состоянии после ДТП.

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские задержали водителя хэтчбэка Mazda Demio, которая слетела в кювет, после чего начала вести себя неадекватно.

Со слов жителей МЖК, перед падением в канаву иномарка двигалась с большой скоростью. После этого она пыталась самостоятельно выехать из "ловушки". Не сумев это сделать, начала сигналить, разбудив весь район.

"С улицы было слышно, как дети во всём доме плачут, напугались все", — написали очевидцы в группе «АСТ-54» в "ВК".

На место выехал экипаж ГИБДД, который и обнаружил неадекватную женщину-водителя на месте ДТП.

"За рулём находилась женщина 1985 года рождения, которая вела себя неадекватно, в том числе по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции и их законным требованиям. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась", — сообщили в ГИБДД.

Несмотря на это, нарушительницу доставили в районный отдел полиции №6, в отношении нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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