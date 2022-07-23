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Новосибирский журналист Сальников выпустит новое расследование 25 июля

Фото Новосибирский журналист Сальников выпустит новое расследование 25 июля
Фото Новосибирский журналист Сальников выпустит новое расследование 25 июля

Скриншот из видео на странице Николая Сальникова ВКонтакте

Независимый журналист из Новосибирска Николай Сальников опубликует новое расследование 25-26 июля в своих соцсетях.

19 июля стало известно о выходе нового расследования независимого новосибирского журналиста Николая Сальникова: он рассказал, что опубликует новый ролик 25-26 июля на своих аккаунтах в социальных сетях.

По словам журналиста, в новом материале фигурируют имена высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей Новосибирска. Также речь пойдёт об эпизоде особо тяжкого преступления, которое «замяли» на районном уровне — Николай Сальников надеется, что таким образом получится «реанимировать» расследование.

Журналист подчеркнул, что по-прежнему не принадлежит ни к одному из СМИ, а работает сам по себе. После публикации последнего расследования, в котором речь шла о спортивном клубе «Успех», Николай Сальников получил два года условного срока. Журналист не отрицает, что новое расследование может превратить условный срок в реальный.

«Конечно, опасения есть, особенно учитывая сложное время сегодня в стране. Но душа рвется в бой», — говорит он в разговоре с Atas.info.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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