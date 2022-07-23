Новосибирский журналист Сальников выпустит новое расследование 25 июля

Скриншот из видео на странице Николая Сальникова ВКонтакте

Независимый журналист из Новосибирска Николай Сальников опубликует новое расследование 25-26 июля в своих соцсетях.

19 июля стало известно о выходе нового расследования независимого новосибирского журналиста Николая Сальникова: он рассказал, что опубликует новый ролик 25-26 июля на своих аккаунтах в социальных сетях.

По словам журналиста, в новом материале фигурируют имена высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей Новосибирска. Также речь пойдёт об эпизоде особо тяжкого преступления, которое «замяли» на районном уровне — Николай Сальников надеется, что таким образом получится «реанимировать» расследование.

Журналист подчеркнул, что по-прежнему не принадлежит ни к одному из СМИ, а работает сам по себе. После публикации последнего расследования, в котором речь шла о спортивном клубе «Успех», Николай Сальников получил два года условного срока. Журналист не отрицает, что новое расследование может превратить условный срок в реальный.

«Конечно, опасения есть, особенно учитывая сложное время сегодня в стране. Но душа рвется в бой», — говорит он в разговоре с Atas.info.