OR Group приостановит работу "Обуви России" в Новосибирской области

Фото пресс-службы компании "Обувь России"

Компания OR Group решила приостановить работу фабрики по производству обуви в новосибирском Бердске для сокращения расходов.

В Новосибирской области с 1 августа приостановит работу обувная фабрика "Обувь России". Об на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от региоан Александр Аксёненко.

Решение о приостановке производства вызвано экономией. На сегодняшний день объем обязательств перед кредиторами превысил 7 млрд рублей.

Долги сформировались на фоне отказов партнеров от оптовых заказов.

"Кто-то отказался авансировать, сырьевики тоже затребовали полную предоплату. Началось сокращение производства и персонала. Служба судебных приставов продолжает аресты денежных средств на расчетных счетах", — написал побывавший на фабрике депутат.

Замдиректора по связям с общественностью OR GROUP Наталью Паули в беседе с журналистом nsk.bfm.ru подтвердила информацию. Она подчеркнула необходимость оптимизации расходов и уточнила, что производственную программу на 2022 год компания завершила полностью.

"В целях оптимизации расходов мы решили временно приостановить работу фабрики, при этом важно отметить, что мы завершили производственную программу на этот год, выпустили весь ассортимент, который планировали", — объяснила она.

Сейчас компания мы ведет работу по реструктуризации долгового портфеля, идут также переговоры с банками о пролонгации кредитных линий. От того, удастся ли достигнуть договорённости, зависят сроки возобновления работы фабрики.

По словам депутата Аксёненко, если предприятие будет пущено с молотка из-за долгов, встанет вопрос об увольнении сотрудников.