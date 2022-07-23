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общество

Процессия из машин скорой помощи почтила память погибшей в ДТП врача

Фото Процессия из машин скорой помощи почтила память погибшей в ДТП врача
Фото Процессия из машин скорой помощи почтила память погибшей в ДТП врача

Фото: vademec.ru

Колонна из десятка машин скорой помощи проводила в последний путь погибшую в аварии медика.

Процессию из 10 машин скорой медицинской помощи заметили на улицах Читы 22 июля. Автомобили двигались в составе похоронной процессии на трассе по пути к озеру Арахлей.

«От Краевой клинической больницы в сторону торгового центра «Макси» проехали 10-12 скорых, в том числе реанимаций, со включенными мигалками», — сообщил ZabNews один из очевидцев.

Ещё один из горожан заметил эти же машины возле центрального кладбища.

«Было такое скопление медицинских машин, что мы подумали о ДТП. Вышли — оказалось, это медики приехали почтить память коллеги, которую там хоронят», — поделился он с изданием.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края, машины скорой помощи действительно выехали проводить погибшую коллегу в последний путь.

Авария произошла 17 июля на 27-м километре трассы Читы – Беклемишево в Читинском районе Забайкалья, где столкнулись три машины. В одной из которых находилась женщина и ребёнок. На момент аварии женщина была в тяжёлом состоянии, ей сделали три операции, но спустя три дня она умерла.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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