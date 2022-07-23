Страшный диагноз: в каком возрасте чаще всего заболевают раком в России

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Исследование показало, что треть жителей России диагностировали у себя рак быстрее медицинских работников.

Треть россиян признались, что медики не подозревали у них онкологии, пока они сами не выразили подозрения о болезни на приеме у специалистов. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на опрос Фонда семьи Тиньковых, Фонда борьбы с лейкемией и благотворительного фонда AdVita среди пациентов с онкологией. В исследовании приняли участие 700 россиян.

Согласно данным опроса, у 39% пациентов постановка диагноза заняла около месяца, у 16% — около двух месяцев, у 9% — до трех месяцев, у 8% — от полугода до года, а для 12% — более чем один год.

Уточним, что 32% опрошенных признались, что обнаружили у себя рак быстрее специалистов. Как прокомментировали в Минздраве, с 2020 года в России поощряются врачи, которые смогли выявить у пациентов онкологию на ранней стадии. С 2018 года, по данным ведомства, доля выявления злокачественных опухолей увеличилась на 2,7%.

У 36% пациентов врачи заподозрили рак после плохих анализов, у 20% — после уплотнений на теле, у 16% — из-за увеличения лимфоузлов. В 10% случаев у специалистов появлялось подозрение о диагнозе пациента из-за незаживающих гематом, в 8% случаев — из-за кровотечений, а в 9% — в связи с резкой потерей веса.

По результатам опроса, стало известно, что 28% россиянам поставили диагноз в возрасте от 35 до 44 лет. По словам 26% респондентов, им сообщили о раке в возрасте от 45 до 54 лет. Более 20% опрошенных узнали о диагнозе в возрасте от 25 до 34 лет, 10% получили новость об онкологии в возрасте от 18 до 24 лет, а 12% россиян — в возрасте от 55 до 64 лет. Только 3% опрошенных узнали о диагнозе в возрасте от 65 до 74 лет.

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