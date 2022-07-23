Телеведущую из Новосибирска Татьяну Лазареву признали иноагентом

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Актрису и телеведущую из Новосибирска Татьяну Лазареву внесли в список иноагентов 22 июля.

Вечером 22 июля стало известно о расширении реестра физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В этот раз Министерство юстиции России расширило его до 13 пунктов.

С 22 июля в нём фигурируют и данные Татьяны Лазаревой — телеведущей и актрисы родом из Новосибирска. Причиной внесения в список иноагентов стало «осуществление политической деятельности».

Наряду с Татьяной Лазаревой реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, пополнили политический и общественный деятель Руслан Шаведдинов, депутат московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, экс-депутат муниципального собрания московского внутригородского муниципального образования Щукино Максим Кац, и блогер Вероника Белоцерковская. У каждого из них в графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.