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Три новые библиотеки откроют в 2022 году в Новосибирске

Фото Три новые библиотеки откроют в 2022 году в Новосибирске
Фото Три новые библиотеки откроют в 2022 году в Новосибирске

Фото из Telegram-канала «Анатолий Локоть»

За 2022 год в Новосибирске обновят три городских библиотеки.

В 2022 году запланировано обновление пространства в трёх библиотеках Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в своём Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в настоящее время завершается капитальный ремонт библиотеки имени Николая Носова в Кировском районе. Как уточнил Анатолий Локоть, обновлённые помещения будут оборудованы по модельному стандарту. После реновации посетители смогут не только пользоваться привычным библиотечным функционалом, но также заниматься в компьютерном классе и посещать театральную студию.

Фото Три новые библиотеки откроют в 2022 году в Новосибирске 2

Фото Три новые библиотеки откроют в 2022 году в Новосибирске 3

Также мэр Новосибирска сообщил, что в рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирске за 2022 год будут обновлены три городские библиотеки.

«Такие образовательные центры станут точками притяжения молодёжи, местами развития и интеллектуального отдыха», — написал Анатолий Локоть.

Напомним, в июне стало известно о предстоящем создании на территории Новосибирской области библиотеки туристических открытий.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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