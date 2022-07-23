В Новосибирске бездомный украл телефон из ларька в Дзержинском районе

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В Новосибирске бездомный мужчина украл из киоска смартфон за шесть с половиной тысяч для перепродажи.

23 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о задержании 38-летнего новосибирца без определённого места жительства: чуть больше месяца назад он украл из киоска мобильник за 6 500 рублей. Как уточнили в пресс-службе, об этом 20 июня рассказал продавец, обратившийся в Дзержинский отдел полиции с заявлением.

«Заявитель сообщил, что к торговой точке подошел мужчина и попросил один из телефонов, якобы с целью покупки. Взяв смартфон в руки, гражданин скрылся с места происшествия», — сообщили в региональном МВД.

В июле 38-летнего бездомного задержали: выяснилось, что телефон был им продан, а вырученные деньги он потратил на свои нужды. Также в ведомстве уточнили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении 38-летнего бездомного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». На время расследования мужчина заключён под стражу.