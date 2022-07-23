В Новосибирске пропал 61-летний мужчина в сине-сером «камуфляже»

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске разыскивают 61-летнего мужчину, нуждающегося в помоще медиков.

С 21 июля в Новосибирске идёт поиск Вадима Анатольевича Лысенко: 61-летний мужчина пропал в микрорайоне «Щ», его местонахождение остаётся неизвестным с 20 июля. Ориентировку с необходимыми данными разместили в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтёры подчеркнули, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

На момент исчезновения Вадим Лысенко был одет серую футболку и толстовку тёмно-серого цвета, а также сине-серые камуфляжные штаны и чёрные кроссвоки.

61-летнего мужчину можно узнать по худощавому телосложению при росте в 175-180 сантиметров, седым волосам и глазам зелёного цвета.

Всем, кто обладает любой информацией о пропавшем Вадиме Лысенко, либо его местонахождении, просят сообщить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или в экстренные службы по номеру 112.