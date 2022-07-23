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В Новосибирске пятеро налётчиков пытались ограбить ювелирный салон

Фото В Новосибирске пятеро налётчиков пытались ограбить ювелирный салон
Фото В Новосибирске пятеро налётчиков пытались ограбить ювелирный салон

Фото: pexels, Сиб.фм

Пятеро вооружённых мужчин в масках попытались ограбить ювелирный магазин в Оби 23 июля.

Группа вооружённых мужчин в масках пыталась похитить украшения из ювелирного магазина в Оби 23 июля. Довести до конца преступный умысел налётчикам не удалось — они были задержаны полицией. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, речь идёт о магазине «585*Золотой», расположенном на улице Ломоносова, 11/1.

Фото В Новосибирске пятеро налётчиков пытались ограбить ювелирный салон 2

Преступники — их было пятеро — успели разбить витрину с ювелирными изделиями, они также угрожали продавцу пистолетом.

Прибывшие на место полицейские задержали грабителей.

Напомним, 3 июля трое налетчиков с оружием ограбили ювелирный магазин на улице Громова, 7 в Кировском районе Новосибирска. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, грабители скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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