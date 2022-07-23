В Новосибирске жители пожаловались на вырубку леса из-за строительства ТЦ

Фото из публикации сообщества «АСТ-54»
Новосибирцы рассказали о спиленном лесе на участке, который готовят под строительство торгового центра.
В Новосибирске жители дома по улице Мясниковой, 10, возмутились произошедшей вырубкой леса: вместо нескольких аварийных деревьев спилили все, что находились на участке. Фотографии образовавшегося пустыря опубликовали в сообществе «АСТ-54».
«У нас на Мясниковой, 10, по-тихому накануне приехали пилить пару аварийных деревьев, но спилили весь лес», — написал автор публикации.
Как уточняется в тексте, после этого жители вызвали участкового, но результата это не принесло.
«Прибывший участковый зафиксировал, что по документам улица у них Мясникова, 10, а по факту такого адреса не имеется — в итоге он уехал. Место готовится под строительство ТЦ. Написаны заявления, а толку нет. Каждый день что-то делается теперь на пустыре», — говорится в публикации.
«На массиве и так зелени нет толком, так ещё последнее вырубают», — высказались новосибирцы в комментариях.
При этом некоторые из местных жителей отметили, что на паспорте объекта, расположенном недалеко от места вырубки, говорится о строительстве детского сада.
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