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В Новосибирской области Орден Мужества вручили семье погибшего на Донбассе 21-летнего военного

Фото В Новосибирской области Орден Мужества вручили семье погибшего на Донбассе 21-летнего военного
Фото В Новосибирской области Орден Мужества вручили семье погибшего на Донбассе 21-летнего военного

Фото из публикации сообщества «Новосибирск скорбит»

Орденом Мужества наградили семью 21-летнего Олега Балаганского, погибшего во время спецоперации на Донбассе.

22 июля в Новосибирской области вручили Орден Мужества семье 21-летнего Олега Балаганского: 21-летний военный служил по контракту в воинской части Шилово, в разведке. Он погиб во время особой спецоперации на Донбассе 12 мая: молодой человек не дожил меньше недели до 22-летия.

Орден родным погибшего Олега Балагнского вручили глава Мошковского района Сергей Субботин, председатель районного Совета депутатов Александр Нарушевич и военный комиссар по Болотнинскому, Мошковскому и Тогучинскому районам, полковник Николай Фирсов.

«Вечная память Олегу и низкий поклон родителям за воспитание такого сына. Смелого, решительного, патриота», — цитирует Сергея Субботина сообщество «Новосибирск скорбит».

Напомним, 15 июля присвоенный посмертно Орден Мужества вручили родителям погибшего в ходе спецоперации Алексея Ященко.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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