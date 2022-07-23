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В Новосибирской области водитель бросил машину и покончил с собой

Фото В Новосибирской области водитель бросил машину и покончил с собой
Фото В Новосибирской области водитель бросил машину и покончил с собой

Фото со страницы "АСТ-54" в "ВК"

В Маслянснком районе Новосибирской области нашли брошенный автомобиль. По некоторым данным, его владелец свел счеты с жизнью.

На обочине дороги, на территории Маслянинского района Новосибирской области, обнаружили брошенный автомобиль. В паблике "АСТ-54" "Вконтакте" один из подписчиков сообщил, что хозяин машины покончил жизнь самоубийством. Мужчина уверяет, что заметил брошенный автомобиль когда возвращался с работы, а на следующий день узнал, что владелец иномарки покончил с собой, а его авто сожгли.

В интернете разместили, как фото, так и видео автомобиля и подсписчики популярного паблика заметили, что машина снята в разных местах. Так что, в этой истории остается много не ясного.

Ранее Сиб.фм рассказывал о полицейском из Новосибирска, который свел счеты с жизнью из-за долгов.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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