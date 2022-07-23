Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске

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Жительница Новосибирска рассказала о неизвестных, которые выкидывают кошек с верхних этажей.

Одна из жительниц Первомайского района рассказала, что обнаружила тело скинутой с высоты кошки около дома на улице Твардовского, 22/5. По её словам, это происходит уже во второй раз. Публикацию с призывом разобраться в происходящем она отправила в сообщество «Моя Первомайка».

«Дело в том, что на Твардовского 22/5 уже второй раз с верхнего этажа скидывают кошек. Это зверство. Труп кошки не удалось сфотографировать. Телефон был занят. Просьба разобраться», — написала местная жительница.

В комментариях новосибирцы предположили, что кошки могли выпасть сами — например, во время прогулки по окну или чердаку. Тем не менее, жительница уверены, что животные были именно выброшены.

В июне Сиб.фм писал об одной из финалисток конкурса «Главный котик-2022» — кошке Алисе, которая выпала из окна пятого этажа и нуждалась в срочном лечении.