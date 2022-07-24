В Новосибирске 2 года не могут продать автограф Путина за 900 тыс рублей

Фото с сайта «Авито»

Житель Новосибирска почти два года не может продать автографы Путина, Байдена и Чаушеску.

Святослав уже третий год пытается продать автограф действующего президента России Владимира Путина. К фотографии товара он также приложил сопроводительное письмо из Администрации президента РФ, подтверждающее подлинность автографа.

Как утверждает автор, автограф продается из фондов частного музея. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на поддержание музея.

Также новосибирец продает два автографа действующего президента США Джозефа Байдена. Суммарно он их оценил в 190 тыс. рублей. Сиб.фм писал о продаже этих автографов в августе 2021 года — тогда Святослав их оценивал в 149 тыс. рублей.

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Среди других лотов предприимчивого жителя города — множество советских книг, дрова, а также автографы российского политика Анатолия Собчака (99 тыс. рублей) и румынского диктатора Николае Чаушеску (75 тыс. рублей).

Напомним, в апреле 2021 года в Новосибирск привезли 200 фарфоровых яиц из частной императорской коллекции. Также краеведческий музей Новосибирска выпустил эксклюзивную коллекцию футболок и носков.