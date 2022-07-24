Автоблогеры Михеев и Павлов посмеялись над уборочной машиной в Новосибирске

Фото: Youtube-канал «Михеев и Павлов», кадр из ролика «УАЗ ПАТРИОТ НА АВТОМАТЕ»

Блогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в Новосибирске.

17 июля 2022 года на YouTube-канале «Михеев и Павлов» вышел ролик «УАЗ ПАТРИОТ НА АВТОМАТЕ». В нем автоблогеры насмехаются над подметально-вакуумной уборочной машиной в Новосибирске.

Во время теста УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач блогеры ехали по городу и решили показать уборочную машину новосибирцам.

Денис Михеев прокомментировал размеры уборочной машины под смех напарника и оператора.

Блогеры также поиронизировали над деревьями на улицах Новосибирска, которые городские службы вечно не успевают подрезать.

«Как [новосибирцы] отпишутся? Они же наши лица не видят. Они идут, им ветки бьют лицо, только успевают глаза закрывать. И видео не посмотреть»

Комментаторы из Новосибирска отмечают, что комментарии едкие, но меткие: «Это они еще зимой не были», «так то они правы, город очень грязный и пыльный», «не вижу повода отписываться, всё в точку! Глупо отрицать то, что есть в реальности».

Напомним, ранее в Сибири были названы победители конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». А в начале 2022 года блогер Артемий Лебедев получил угрозу убийством от жителя Новосибирска.