Издеваются как могут: семьи с детьми могут оставить без выплаты 10000 рублей к школе

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В прошлом году семьи получили выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Многие родители надеются на подобную финансовую поддержку и в этом году, однако официальной информации о повторении выплат пока не поступало.

Вопрос о выплатах на подготовку к школе стал обсуждаться в интернете всё чаще. Родители школьников создали петицию с призывом к государству оказать финансовую поддержу в размере 10 000 рублей в августе, так как подготовка ребёнка к школе стала весьма недешевой. Однако на данный момент надеяться на выплату не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», — сообщили в пресс-службе ПФР.

Но гарантировать, что такая мера поддержки будет или нет, в ПФР не могут — такое решение может принять президент. Пока указа не было, но время до сентября еще есть.

Некоторые эксперты уверены, что вероятность выдачи 10 000 рублей семьям с детьми довольно высока. Причем деньги родителям могут дать уже в начале следующего месяца, сообщает PRIMPRESS.

Как отметил экономист Андрей Лобода, традиция выдачи разово по 10 000 на детей школьного возраста должна быть продолжена. А подать заявления на выплату родители смогут с августа и по октябрь, как это было в прошлом году.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто начнёт получать новые выплаты с 18 июля. Кому дадут разовую выплату к 1 сентября, а также Новосибирская область дополнительно получит более 1,6 млн рублей на выплаты классным руководителям.

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