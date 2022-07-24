Жители Новосибирска пожаловались на дорогой отдых на Черном море

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Новосибирцы рассказали о высоких ценах на жилье и услуги в Сочи летом 2022 года.

Наши коллеги пишут о неприятных впечатлениях туристов, посетивших Сочи. Редакция Сиб.фм проверила, какие расценки можно увидеть на одном из главных курортов Черного моря.

Проживание

Цены на хостелы в посёлках недалеко от Сочи начинаются от 300 рублей за ночь. В стоимость входит только кровать, зачастую двухъярусная. Ближе к городу стоимость растет.

Если искать номер с завтраком в отеле с хорошей оценкой от посетителей, то придется рассчитывать на цены от 2 тыс. рублей. В пятизвездочной гостинице следует рассчитывать на цену от 11 тыс. рублей.

Для любителей более дикого отдыха предлагают также арендовать палатки на пляже в 8 километрах от центра. Такой отдых обойдется в 400 рублей за сутки на человека.

Любители красивой жизни за 115 тыс. рублей в день могут получить в свое распоряжение целую виллу.

Развлечения

Вход на хорошо оснащенный пляж обойдется минимум в 2000 рублей. Впрочем, в городе и окрестностях Сочи около 130 пляжей разной степени подготовки.

Прайс-лист на пляже «Ривьера», Сочи

Экскурсии по окрестностям Сочи начинаются до 500 рублей. В основном с таких расценок начинаются автобусные туры по курортам Красной Поляны. Большая часть экскурсий начинается от 2000 рублей. Например, поездка по горам на квадроциклах обойдется в 3700 рублей за 2 часа.

В Черном море можно покататься на "банане" или парашюте за 400 рублей.

Цены на морскую прогулку на 2 часа начинаются с 2 тыс. рублей. Аквапарк — 3000 рублей. Сочинский цирк — 3000 рублей. Дельфинарий — 2500 рублей. Океанариум — 800 рублей.

Дополнительные услуги на пляже «Цирк» в Сочи

Напомним,