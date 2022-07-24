В Новосибирск 26 июля вернётся жара до +30 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики обещают возвращение жарких дней в Новосибирск в конце июля.

В Новосибирск возвращаются теплые дни: уже начиная с 27 июля осадки днем и ночью прекратятся, а ветер сменится на теплый южный. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер начнет меняться уже в понедельник, 25 июля. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем потеплеет до +27 без осадков.

26 июля, во вторник, температура поднимется до +29, осадков не ожидается. Ветер будет южный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Причина долгих холодов в июле — природный барьер над Уралом, который не пропускал тепло из европейской части России в азиатскую. Также наступление тепла замедлял северный ветер, сообщает Марина Виноградова, руководитель отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Напомним, несмотря на холодные ночи жительница Новосибирска вырастила в теплице арбуз весом 12 килограммов. Как правило, арбузы не выживают, если ночью температура часто падает ниже 20 градусов. Традиционно спелость арбуза отмеряется как 40 дней, начиная с роста плода от размера яблока — или по звонкому звуку при щелчке.