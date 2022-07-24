Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года

Freepick.com

Гражданам сообщили о новом запрете, который коснулся процедуры предоставления отпуска для сотрудников. Новые правила вступят в силу с 18 июля, поэтому процедура затронет в том числе те отпуска, которые сотрудники будут брать для себя во второй половине июля и в августе.

Об изменениях рассказала юрист Ирина Сивакова. По ее словам, изменения затронут такой момент, как деление отпуска на части. Большая часть сотрудников в России выходят на заслуженный отдых в течение года по несколько раз. Но некоторые хотели бы взять для отдыха все имеющиеся в их распоряжении дни.

По словам эксперта, одна из работниц как раз захотела уйти в отпуск на 28 календарных дней. Однако работодатель отказался одобрить ей такой отпуск и подписать соответствующее распоряжение. Руководитель предприятия заявил, что отпуск обязательно должен делиться на части, сославшись на нормы закона.

Но в Роструде опровергли такое положение дел. Специалисты ведомства заявили, что действия работодателя в этой ситуации не соотносятся с законом. Фактически никто не запрещает сотрудникам отгуливать весь отпуск за один раз. Это может произойти только в том случае, если такая мера прописана в специальном соглашении. Если же его нет, работник может смело уйти в длительный отпуск, и это будет законно.

Итак, работодателям перестанут давать возможность запрещать отпускать сотрудников на полный отдых. И такая мера начнет действовать уже с 18 июля.

Юрист рекомендует всем, кто столкнется с подобной ситуацией в своей компании, писать заявление в инспекцию по труду. Работодателя оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 26 % жителей Новосибирска заявили об отсутствии денег на отпуск. Когда россиянам выгодно идти в отпуск в 2022 году, а также какие банковские карты все ещё действуют за рубежом.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.