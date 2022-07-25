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﻿ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%

Фото ﻿ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
Фото ﻿ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С понедельника ВТБ улучшает условия по ипотеке, снижая минимальную ставку на 0,6 п.п. Оформить жилищные кредиты заемщики смогут от 9,9% годовых. В ближайшее время банк также снизит ставки по потребительским кредитам на 0,5 п.п. – до 5,4%.

Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов также будет доступно по ставке 9,9%.

Как сообщает пресс-служба ПАО ВТБ, минимальная ставка по кредиту наличными в 5,4% будет доступна клиентам ВТБ при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки дистанционно – в ВТБ Онлайн, на сайте банка или через контакт-центр. Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.

«В сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда. Сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Особенно это важно для ипотеки, где ставки наконец возвращаются к однозначному уровню. Наряду с оживлением деловой активности осенью это позволит рассчитывать на рост продаж всех розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

За первое полугодие 2022 года ВТБ предоставил клиентам 537 тыс. розничных кредитов на сумму 713 млрд рублей, из которых почти 432 млрд пришлись на ипотеку, 254 млрд – кредиты наличными и 27 млрд – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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