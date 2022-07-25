17-летний парень врезался в дерево, сбегая от полиции в Новосибирске

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В Новосибирске молодой человек на красном ВАЗ врезался в дерево, скрываясь от полиции.

Полицейские задержали несовершеннолетнего жителя Новосибирска, который врезался в дерево на автомобиле ВАЗ, скрываясь от полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля в Дзержинском районе Новосибирска. Около 18:40 минут 17-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-2102 врезался в дерево во дворе дома № 1/1 на улице Авиастроителей. По словам очевидцев, авария произошла, когда юноша пытался скрыться от сотрудников полиции. После столкновения с деревом новосибирец покинул салон автомобиля, бросил ВАЗ на месте инцидента и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать нарушителя. Как выяснилось, молодой человек ездил на автомобиле без прав. В отношении несовершеннолетнего новосибирца составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.