Автоэксперт рассказал, по кому ударит «уголовка» за вождение без прав

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Автоэксперт Шкуматов: «уголовка» за вождение без удостоверения направлена против маргиналов на дорогах. Ужесточение наказания за вождение без прав в первую очередь ударит по маргинальной прослойке населения на российских дорогах, заявил NEWS.ru координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. Таким образом он прокомментировал вступившие 25 июля в силу поправки в УК РФ — теперь за систематические поездки без водительского удостоверения можно отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет. Это (поправки. — NEWS.ru) для тех людей, которые уже совсем не понимают по-хорошему — для определенного процента маргиналов. Из 60 млн водителей в РФ за повторную пьянку, например, привлекают около 50 тысяч человек ежегодно. Для таких водителей «уголовка» эффективна, а в целом 99,99% людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди. Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера. Говорится — «ранее привлеченный». Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует, — рассказал Шкуматов.

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение автомобиля или другого механического транспортного средства без водительских прав. Новые правила связаны со вступившей в силу статьей 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что уголовная ответственность распространяется на тех граждан, которые были лишены права управления механическим транспортным средством, или же подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения. Помимо этого, уголовное наказание последует в отношение тех лиц, которые уже имеют судимость за совершение преступления, связанного с нарушением ПДД. В частности, речь идет о п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и статье 264.3 УК РФ.

В случае нарушения закона водителя могут обязать выплатить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет.

Кроме того, вступает в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, согласно которой вводится административная ответственность за повторное управление механическим транспортным средством без специальных прав, если нарушение не имеет признаков уголовно наказуемого деяния. В таком случае нарушителя накажут штрафом от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.

С 1 июля в России заработала единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять, нарушали ли их водители правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав. Сами автовладельцы также смогут отслеживать эту информацию.