Банк «Открытие» снизит ставку по ипотеке до 9,39%

Фото: банк "Открытие"

Банк «Открытие» с 26 июля улучшает условия по классическим ипотечным программам, снижая ставки на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка — 9,39%* годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).