День ВМФ-2022: какого числа пройдёт главный Военно-морской парад года

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Празднование Дня Военно-морского флота в Новосибирске состоится в последнее воскресенье июля. В этом году торжество выпадает на 31-ое число. Мероприятия в честь праздника пройдут на территории Михайловской набережной.

Празднование начнётся в 11:00 и продолжится до 13:00.

«Начнется мероприятие у Закладного камня «120 лет Транссибу» со встречи ветеранов, возложения цветов, ритуала преклонения. Далее будет зачитан приказ министра обороны, ветераны и собравшиеся выдвинутся по набережной к сцене, где и будет основное действие. Ветеранов поздравят представители власти, общественные организации, затем начнется концерт с выступлениями творческих коллективов», — поделился зампредседателя Новосибирского Морского Собрания, Владимир Михальцов.

На набережной также будет работать полевая кухня с главным блюдом — макаронами по-флотски.

Кроме того, мероприятия пройдут в отделе «Дельфин» Городского гражданско-патриотического центра (ул. Русская, 48а). 31 июля активисты проекта «Вахта Памяти Советского района» будут нести караульную службу около главной достопримечательности центра на побережье Обского моря — пятитонной корабельной артиллерийской установки 90-К, которая была разработана во времена СССР на заводе № 8 в Подмосковье для защиты судов от авиации противника и катеров.

Также планируется внутриклубная эстафета между отрядами морской пехоты. Отряды будут соревноваться в метании ножей, стрельбе и прохождении полосы препятствий.

Напомним, что в прошлом году в день ВМФ моряки устроили автопробег с Андреевскими флагами. Кроме того, в честь праздника в России проводят парады. Сиб.фм публиковал открытки и поздравления с Днём Военно-морского флота.

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