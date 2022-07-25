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ФК «Новосибирск» вничью сыграл первый матч сезона с ФК «Челябинск» 24 июля

Фото ФК «Новосибирск» вничью сыграл первый матч сезона с ФК «Челябинск» 24 июля
Фото ФК «Новосибирск» вничью сыграл первый матч сезона с ФК «Челябинск» 24 июля

Фото со страницы ФК "Новосибирск" "Вконтакте"

Футбольный клуб «Новосибирск» провел первый матч сезона вничью с «Челябинском».

ФК «Новосибирск» 24 июля провел первый матч сезона 2022-2023. Игра состоялась с ФК «Челябинск». Финальный счет — 0:0.

У футболистов новосибирского клуба было несколько возможностей забить гол, но ни одним из них они не сумели воспользоваться. Матч проходил на домашнем для сибиряков стадионе с поддержкой болельщиков, которые остались разочарованы осторожной игрой.

Новый тренер команды Алексей Поддубский считает такой результат удовлетворительным, хотя и отмечает упавшую мораль своих подопечных: футболисты рассчитывали на иной результат.

Следующая игра ФК «Новосибирск» состоится 30 июля, в субботу. Это будет выездной матч против «Зенит-Ижевск».

Напомним, перед началом сезона 2022-2023 министр спорта Ахапов поставил задачу футболистам выйти в Первую лигу. Новый тренер долгое время тренировал «СКА-Хабаровск». В 2017 году он вывел армейцев в Премьер-лигу.

Ранее контрольный матч Второй лиги закончился победой ФК «Новосибирск» над омским «Иртышом» со счётом 2:0.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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