Гидроплан упал в реку во время посадки

Фото Самара ДТП

В акватории Волги, недалеко от Самары, потерпел крушение легкомоторный гидросамолет. По факту авиапроисшествия транспортная прокуратура проводит проверку.

По предварительной информации, вечером 24 июля около 18:45 (мск) в акватории Волги в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе Самарской области при заходе на посадку упал легкомоторный гидроплан марки Borey (RA-3219G). Пострадавших нет.

В транспортной прокуратуре изданию sovainfo.ru сообщили, что причина происшествия — неубранные шасси. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России отметили, что у гидроплана имеются повреждения.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехали следственно-оперативная группа Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Кроме того, Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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