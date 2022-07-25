Картину с обнаженной моделью из Бердска покажут в лучших музеях России

Фото vk.com / igorvecher

Картина новосибирца «Collision» вошла в 20 лучших на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Картину с обнаженной девушкой «Collision», или «Противостояние», Игорь Вечерский написал в 2017 году, тогда ему позировала модель из Бердска. В 2022 году работа новосибирского художника прошла в финал конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050».

На конкурс «Создавая будущее» российские художники выставили более тысячи картин. В финал конкурса прошло 80 работ. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) эксперты выбрали из них 20 лучших. Отобранные картины будут выставлены в главных музеях страны.

Сам художник пока не знает, в каких именно музеях экспонируют картину, однако надеется, что ее смогут увидеть жители разных городов. Как рассказал Игорь Вечерский МК в Новосибирске, работу над картиной он закончил еще в 2017 году. Художник изобразил обнаженную девушку на фоне постапокалиптического пейзажа. Позировала Вечерскому модель из Бердска Анастасия.

По словам художника, картина посвящена теме экологии и загрязнению атмосферы из-за технологического прогресса. С 2017 года она неоднократно выставлялась в новосибирских музеях.