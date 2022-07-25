Количество ипотек снизилось почти на 50% в Новосибирской области

Фото Максима Николаева

К июлю 2022 года общее число ипотек в Новосибирской области уменьшилось на 44%.

В июле 2022 года Новосибирский РЕЕСТР подвёл итоги завершившегося полугодия. Опубликованные результаты прокомментировал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Со ссылкой на данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, эксперт отметил, что за второй квартал предложение нового жилья в регионе выросло на четыре тысячи квартир.

Застройщики зарегистрировали на себя 10 458 прав собственности участников долевого строительства, при этом по договорам долевого строительства было продано 6 347 квартир. Таким образом, за минувшее полугодие 2022-го пророст составил 6 907 объектов.

С апреля по июнь регистрация ипотек на жилые помещения составила 8 813 штук, а в общем за полугодие — 23 303. В общем количестве регистрационных записей об ипотеке на долю жилья пришлось 57,7%, в первом полугодии прошлого года эта доля составляла 63,9%, обозначил аналитик.

«Во втором квартале отмечена интересная разнонаправленная динамика: общее число ипотек ко второму кварталу 2022 года уменьшилось на 44%, а количество регистраций о погашении ипотеки на 34,8% увеличилось. Развитие цифры упростило получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости, и за первое полугодие число людей, которые воспользовались этой услугой, выросло на 35,4%», —

прокомментировал Сергей Николаев.

По словам эксперта, за истёкшее полугодие на 18% уменьшилось число сделок на жилые помещения по договору купли-продажи (мены).

«По этому показателю разнонаправленный тренд по кварталам: в первом квартале по количеству сделок на вторичном рынке зафиксирован рост на 31,5%, а во втором — обвал на 46,8%», — обратил внимание аналитик недвижимости.

Также Сергей Николаев отметил, что во втором квартале РЕЕСТР добавил в публикацию ещё один показатель — количество договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве. По приведённым данным, за второй квартал прошло 813 уступок, в то время как за полугодие — 2 151.