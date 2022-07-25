Страшно несчастный: в Новосибирске ищут хозяев брошенному на даче коту Гуамоколатокинту

Фото: Софья Сибрикова

Выставка-раздача бездомных животных «День хвоста» прошла в Новосибирске: журналист Сиб.фм выслушала истории о кошках, которым нужен дом.

По словам организаторов, они стараются устраивать «День хвоста» хотя бы раз в сезон — летом чаще, практически каждый месяц. 23 июля выставка прошла в 31-й раз. Для приютов, которые по сути являются закрытыми организациями, подобные мероприятия — это, в первую очередь, способ взаимодействия с людьми, пропаганда ответственного отношения к животным.

«Сейчас ситуация такая, что приюты переполнены и тишина – люди не берут животных. Возможно, из-за текущей экономической ситуации, может, уже пресытились. И это такая возможность привлечь людей. Может даже сегодня всех не разберут, но мы соберем какие-то подарки, средства, — говорит Рихарда Лем, организатор и куратор из приюта «Наследие Бастет». — Мы людям рассказываем. Получается, они ушли без кошки, но со знанием, что она может быть стерилизованная, при этом хорошо выглядеть, быть здоровой, ловить мышей, не потерять никаких своих навыков. Что кошки могут быть привитыми от бешенства и вирусов, а чипирование — не страшно, не связано с Биллом Гейтсом или инопланетянами, просто способ заботы».

В двух небольших рядах клеток лежат или неспешно прогуливаются, разминая лапы, разномастные усатые друзья человека. Все они простерилизованные, привитые, имеют здоровый вид, чип и паспорт. За соблюдением этих требований следит ветеринар, присутствующий на выставке. За каждым закреплен куратор — человек из зоозащитной организации. На этой выставке были приюты «Наследие Бастет» и «Хочу жить», а также реабилитационный центр из Кольцово. Есть приглашенные кураторы (желающие пристроить «подобранца» или животное, находящееся на передержке), которые также должны подготовить своих подопечных к выставке.

Один из таких — Ксения Баскакова, которая приехала на «День хвоста» с котом Йориком.

У Йорика умерла хозяйка, из-за чего он сильно переживал, отказался от еды и почти в 2 раза похудел. Соседка хозяйки вспомнила про кота и связалась с приютом, который забрал Йорика перед новым годом.

«Сначала кот попал туда, пробыл несколько дней, но с учетом того, что его надо было принудительно выкармливать, он от всех отплевывался, а атмосфера в приюте сложная: там много кошек, они ходят вокруг, шипят. Мне жалко стало, я его к себе забрала, — рассказывает Ксения Баскакова. — Мы очень боялись, что его не спасем, потому что он есть отказывался. Сейчас относительно ничего: переболел, пил антидепрессанты несколько месяцев, более-менее отошел, но не сказать, что он супер компанейский кот, все-таки предпочитает спокойную обстановку. Вот сегодня ночью под бочок ко мне приходил помурчать».

У каждого животного в приюте тяжелая судьба: кого-то оставляют на дачах, у кого-то умирают хозяева. В одной из клеток сидит огромный черный экзот Гумаоколатокинт. В приюте есть традиция давать кошкам необычные имена из библии, литературных произведений или исторических личностей. Гуамоколатокинт получил свою кличку в честь филина из сказок про Урфина Джюса, поэтому работники приюта называют его Филином или коротко Гуамоко.

Раньше о нем кто-то заботился: у Гуамоко была операция по исправлению заворота век, но позже хозяева бросили его на даче и не искали — приют давал объявления. В начале декабря кот оказался у волонтеров, и ему быстро нашли новый дом, но там он не прижился: сильно царапал одного из домочадцев.

«Это кот-сюрприз, он может полюбить хозяина, а может возненавидеть члена его семьи», — рассказывает Рихарда Лем, волонтер из приюта. Гуамоко смышленый, даже умеет открывать клетки, но непредсказуемо реагирует на людей — однажды ночью напал на работницу приюта. Также он требует особого ухода: его нужно вычесывать и следить за питанием, чтобы не было проблем с пищеварением.

«Очень умный кот, классный, смешной и очень несчастный — у него вообще нет шансов ни сегодня, ни когда-либо еще, потому что с такими рекомендациями, скорее всего, его никто не возьмет», — признается зоозащитница.

Рядом с экзотом, который активно реагирует на проходящих мимо людей и норовит открыть клетку, спокойно лежат два неразлучника — Васко и Портос.

Они познакомились в приюте. Васко дикорожденный, Портос оказался у волонтеров после смерти хозяйки.

«Портосика один раз попытались взять, он начал скучать по Васко, мы еще тогда не осознали, насколько они привязаны друг к другу. Он вернулся осунувшимся, с потухшими глазами, а когда они встретились — снова набрал щеки, пузико, стал добродушным увальнем. Мы их обожаем. Они все время обеспечивают прикольные видео как они либо лежат, за лапки взявшись, либо в обнимку, либо Портос сядет и властно лапку на Васко положит. В общем потешные, мы их только вместе отдаем», — рассказывает Рихарда Лем.

В истории приюта были случаи, когда животных забирали парами, поэтому у котов есть шанс на совместное будущее в одном доме.

«Кого бы мы хотели пристроить – это Гондурас, Воркута и Колыма. Они из 30-тикошечной квартиры. Их слишком много, крутятся под ногами, они банда. Мы их по отдельности отдаем, — знакомит с обитателями соседней клетки волонтер. — Они постоянно то подхватят насморк какой-то, то грибок — все, что ни принесут в приют другие кошки. Привитые, мы их кучно не содержим, карантин есть, но любят они у нас болеть».

Троица в приюте с прошлой осени. Они достались в наследство двум сестрам от умершей матери. В квартире было 30 кошек, когда троих забирал «Наследство Бастет», оставалось еще 20. Животные были в плохом состоянии — Колыма чуть не умер, потому что болел концивирозом (появление язвочек на слизистой, из-за чего кошкам тяжело есть). В приюте его выходили, кот стал игривым, немного наглым, но послушным — не кусается и не царапается.

«Они совершенно готовые к пристрою, сейчас никаких проблем со здоровьем нет. Они беспроблемные – можно и в частный дом, и в квартиру. Они довольно молоды, но банальнейшего окраса. Мы их любим, потому что они молодцы, поработали над собой за этот почти год. Но мы были бы рады поскорее раздать их и взять с той квартиры их братьев-сестер», — делится волонтер.

На выставке немного людей, большинство приходят целенаправленно, увидев объявление в соцсетях и метро. Потенциальные хозяева проходят проверку от работников приюта: собеседование и анкетирование, чтобы волонтеры были уверены, что отдают котиков в хорошие руки. Если человек не вызывает подозрений, с ним заключают договор и обмениваются контактами, чтобы сделать контрольный звонок через некоторое время и поддерживать связь, в зависимости от того, насколько общительный человек.

Например, на этой выставке семью обрела 11-месячная красавица Ингрид. Кошка приглянулась 10-летней Ляне.

«Ребенок мечтал именно о такой. Глаза в глаза, так сказать, встретились. Вообще хотели маленького котенка, но понравилась и все», — говорят ее родители.

Ингрид родилась от брошенной на даче кошки. Другие котята из помета оказались спокойными, Ингрид же было сложно поймать и проводить процедуры. Но, попав на время в дом работницы приюта, она успокоилась.

«Это был свирепый маленький зверек, который готов был разодрать – а сейчас это плюшка, которую ребенок может взять подмышку. Люди ее взяли, их предупредили о том, что у нее было такое темное прошлое. Она немного робкая, зажимается, но дается в руки, а это начало большой хорошей истории про счастливую домашнюю жизнь», — объясняет Рихарда Лем.

В рамках «Дня хвоста» также проводится благотворительная выставка: мастера продают свои творения, часть средств с продажи — минимум 20%, уходит на нужды приюта. На прилавках разложены самодельные игрушки, косметика и украшения. Торговцы близко связаны с выставкой и поддерживают зоозащитников на каждом мероприятии.

«Я чуть ли не с первых дней хвостов, один раз, по-моему, пропустила и то, из-за того, что там не было возможности вставать, — рассказывает Светлана. — Вот на прошлой ярмарке я 900 рублей наторговала, а неделю стояла на ГПНТБ — вообще 2 с чем-то тысячи, это большой пакет корма. Вообще классно животным помогать. Я сама так ходила-ходила и себе кота нашла на Дне хвоста. Вот 3 года такое чудо черное живет, обожаю его, ни разу не пожалела. Надеюсь, тут остальные сегодня найдут. Меня это больше всего радует, когда животное находит дом». На прилавке Светланы есть особый отдел с украшениями — люди принесли ненужные для продажи по свободной цене. 100% процентов с их продажи уйдет в приют.

Желающие поддержать волонтеров-зоозащитников также могут сделать пожертвования приютам или принести необходимые вещи: влажный и сухой корм, пеленки и шприцы объемом 2 и 5 мл, чтобы ставить животным антибиотики. Все это поможет спасти больше бесхозных друзей человека и если не найти им новый дом, то обеспечить достойную жизнь в приюте, где их окружают заботой и вниманием.