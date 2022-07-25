Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить спецоперацию на Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что договоренности по зерну не помешают России продолжить спецоперацию на Украине.

Сделка по зерну не запрещает России продолжать спецоперацию на Украине, уничтожая военные объекты, это подтвердили в ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 25 июля.

«Наши западные коллеги уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ. Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать СВО, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», – заявил Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что представители ООН подтвердили это прочтение подписанных соглашений. Кроме того, Лавров подчеркнул, что противокорабельные крылатые ракеты «Гарпун» после удара по порту Одессы не представляют угрозы для России, передает ТАСС.