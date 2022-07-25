На новосибирской станции Иня-Восточная разгрузили первый полносоставный контрейлерный поезд из Подмосковья

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25 июля на станции Иня-Восточная в Новосибирске состоялась разгрузка первого полносоставного контрейлерного поезда, прибывшего со станции Силикатная (Московская область). Впервые поездом, а не автотранспортом отправили сразу 30 груженых полуприцепов с металлургической продукцией по этому маршруту.

Поезд преодолел по сети РЖД около 3300 км за 3,5 суток. Это быстрее, чем автомобильным транспортом.

Как сообщил первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Шапуленко с места разгрузки, сегодня уже с трех станций магистрали можно отправить грузы контрейлерным поездом.

"Новый вид сообщения динамично развивается на нашей магистрали. Сегодня контрейлеры можно отправить со станций Иня-Восточная, Клещиха и Новосибирск-Восточный. Перевозка показала свою перспективность, в ней заинтересованы все участники транспортного рынка, которые находят в ней преимущества. В конечном итоге от такой услуги выигрывает потребитель за счет ускорения сроков доставки, сокращения транспортных издержек, сохранности дорожного покрытия и повышения безопасности дорожного движения. Это именно тот продукт, который отличает удобство и выгода", — сообщил Евгений Шапуленко.

Он отметил, что от разовых отправлений, выполненных за последние несколько лет, ОАО «РЖД» переходит к организации курсирования контрейлерных поездов на постоянной основе.

"Каждый год количество таких вагонов увеличивается, география таких перевозок расширяется, а номенклатура грузов становится более разнообразной", — подчеркнул первый заместитель начальника ЗСЖД.

В обратный рейс поезд отправится также с гружеными полуприцепами. Для поезда разработано специальное расписание движения, на терминалах отправления и прибытия подготовлено оборудование для погрузки полуприцепов.

Контрейлерные перевозки подразумевают перевозку груженых или порожних автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов размещенных на контрейлерных платформах.

Технологический процесс включает загрузку полуприцепа у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на контрейлерную платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения, выгрузку полуприцепа с контрейлерной платформы и его доставку тягачом грузополучателю.

Такой способ транспортировки даст возможность грузовладельцам использовать новые инструменты для построения логистических цепочек.

Технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию.

Только за один рейс контрейлерного поезда по маршруту Силикатная – Новосибирск сокращение выбросов СО2 составило около 200 тонн.