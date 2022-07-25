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общество

Названы 3 смертельные болезни, которые убивают человека без симптомов

Фото Названы 3 смертельные болезни, которые убивают человека без симптомов
Фото Названы 3 смертельные болезни, которые убивают человека без симптомов

Фото: Sebastian Herrmann, Sander Sammy / Unsplash

Эти «тихие» болезни ослабят и убьют человека незаметно.

Жители Новосибирска за последние годы

Редакция Сиб.фм собрала медицинскую статистику по Новосибирску за последние годы и сравнила с некоторыми смертельными болезнями, которые могут убивать без симптомов.

Если не считать COVID-19, то большая часть обращений новосибирцев в медицинские учреждения — это проблемы с дыхательной и эндокринной системой (до 70%).

Что может грозить в среднем жителю Новосибирска, если нет никаких симптомов?

Рак легких

Эта злокачественная опухоль чаще всего дает о себе знать, если вы курите или много времени проводите рядом с курильщиками. Но есть и многие другие факторы.

Боль при раке легких проявляется только на IV стадии, до этого кашель сопоставим с обычны кашлем курильщика.

Косвенные симптомы — кровь в мокроте, неожиданное похудение и боль в спине.

Гипертония

Постоянное повышенное давление может годами никак не сказываться на самочувствии, между тем оно постепенно повышает риск инсульта.

Даже если вы не испытываете проблем со здоровьем при смене погоды, регулярно проверяйте давление, чтобы заранее выявить риск гипертонии.

Сахарный диабет

Может долгое время не проявляться либо не беспокоить из-за заурядных симптомов: повышенная жажда, повышенная утомляемость, слабость, постоянный голод.

При осложнениях может привести к потере сознания и нарушению жизненно важных функций организма.

Основные факторы риска — ожирение и низкая физическая активность, но есть и многие другие.

Бессимптомный коронавирус

Бонусный, четвертый вариант. Он не убивает, но делает выживание сложнее. Слабеет иммунная система, теряется память, усиливаются гормональные сбои. Даже сейчас, спустя 2 года после начала пандемии, угроза все еще реальна.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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